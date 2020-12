Krasnodar – Stade Rennais (1-0) : Stéphan promet une remise en cause en interne et prévient déjà le RC Lens

« Déception », « frustration »... Tous les mots que le Stade Rennais voulait éviter en se rendant à Krasnodar sont au rendez-vous. Il faut dire que le club breton a raté son rendez-vous européen et Julien Stéphan compte bien appuyer dessus. « Il y a toujours beaucoup d'enseignements à tirer, on va en tirer en interne », a d'ailleurs promis Julien Stéphan après la rencontre.

Le coach breton, se rangeant derrière « une phase d'apprentissage » pour expliquer ce parcours européen chaotique, estime néanmoins que son équipe n'a pas mis tous les ingrédients pour essayer de s'en sortir. « Cette compétition est impitoyable, elle demande de l'expérience et aussi un facteur réussite important par moments, elle demande de pouvoir jouer constamment avec toutes les forces. Ça restera une grande déception ».

Déjà tourné vers l'avenir et le RC Lens

Pourtant, il va falloir vite rebondir pour le Stade Rennais, dès samedi (17h) face au RC Lens. Julien Stéphan a d'ailleurs déjà prévenu, il ne compte rien lâcher et tout faire pour aider son groupe à rebondir. « On va continuer de chercher, d'être combatifs et résilients comme toujours. Il n'y a pas d'abandon ni autre chose à aller chercher. Il faut continuer à travailler, à garder de la confiance et croire en la force de ce groupe, l'accompagner et trouver les ressources pour inverser la tendance », annonce un Stéphan au discours combatif.