L'OGC Nice surprend le Stade Rennais, les Girondins s'imposent

Il y a eu des succès importants lors de cette 18e journée ! Au bord de la crise de nerfs, l’OGC Nice s’est imposé avec autorité à Rennes (2-1). Les Aiglons ont marqué par Dolberg (19e s.p.) et Atal (51e) avant que Bourigeaud (59e) ne réduisent la marque. Grâce à cette victoire, ils remontent à la 3e place, en attendant le résultat de l’OM à Strasbourg (17h). Les Bretons restent 2es mais ils reculeraient d’un cran si les Phocéens s’imposent à la Meinau.

Gros coups également des Girondins et de Metz. Les premiers sont allés s’imposer à Troyes (2-1) et remontent à la 15e place. Les Lorrains, eux, ont giflé Lorient (4-1) à domicile et passent devant les Merlus. Ils sont désormais barragistes. Enfin, Clermont est allé s’imposer à Angers (1-0), qui rentre dans le rang après un très bon début de saison. Tous ces résultats sont une mauvaise nouvelle pour l’ASSE, désormais lanterne rouge décrochée (trois points de retard sur le 19e, quatre sur le 17e) !