Le Stade Rennais perd son derby face à sa "bête noire" Lorient !

Football Club Stade Rennais

Complètement hors du coup lors du premier acte, les Rouge et Noir ont concédé deux buts en une demi heure par Montassir Talbi (15e) puis Théo Le Bris (30e). Proches de craquer lors du premier acte mais sauvés du 3-0 par Steve Mandanda, les hommes de Bruno Genesio sont mieux rentrés dans le deuxième acte après la triple sortie de Wooh, Ugochukwu et Majer pour Sulemana, Santamaria et Tait.

Mannone bourreau des Rennais

La réorganisation tactique des Rennais a porté ses fruits avec une meilleure deuxième mi-temps. Mi-temps qui n'a cependant pas permis aux Rouge et Noir de revenir sur les Merlus. La faute notamment à un Vito Mannone inspiré qui a sorti deux énormes parades face à Sulemana (67e) et Gouiri (90e+1). Rennes a réduit la marque par Flavien Tait sur un bon centre en retrait d'Hamari Traoré (73e), mais cela n'a pas suffi pour prendre un point.

Mauvaise opération pour les Rennais, cinquièmes de Ligue 1 (37 points) mais qui risquent de voir le podium s'éloigner un peu plus sur le week-end. En face, folle soirée pour les Merlus (6e, 35 points) qui ont profité de ce match pour annoncer l'arrivée de Bamba Dieng (OM) et qui s'attendent à des derniers jours agités sur ce Mercato. Notons que Terem Moffi, en discussions avec Nice pour un départ cet hiver, n'était pas sur la feuille de match ce soir...