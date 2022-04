Le Stade Rennais met la pression sur l'OM, les 4 choses à retenir de la victoire à Reims

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Bourig' et ses 4 minutes de folie

Si le Stade Rennais a repris, face à sa « bête noire », la deuxième place de Ligue 1, il le doit beaucoup à son milieu offensif, auteur d'une jolie tête pour ouvrir la marque sur un centre de Gaëtan Laborde (39e) puis d'un joli une-deux avec Hamari Traoré conclu d'une frappe sèche pour tromper Perdrag Rajkovic (43e) quatre minutes plus tard.

Terrier est inarrêtable

Troisième match consécutif avec au moins un but pour l'attaquant rennais désormais seul en tête du classement des buteurs rennais avec 18 réalisations cette saison. Tout en puissance face à un Foket dépassé par sa vitesse, l'ancien Lyonnais a quasiment inscrit en solo le 3-0 (58e).

Merci Dogan Alemdar !

A 0-0, le jeune portier turc a été précieux en gagnant deux fois ses duels face aux attaquants rémois (4e et 25e) et en empêchant un csc d'Omari (26e). Si sa responsabilité est engagée sur la réduction du score du belge Busi (60e), Alemdar a aussi arrêté un penalty de Doumbia (78e) avant d'en prendre un autre de Jens Cajuste (81e). Plus de positif que de négatif pour ce jeune gardien très atypique.

Défensivement, Rennes a vacillé

Bousculé dans le cœur du jeu par une équipe champenoise qui n'a jamais rendu les armes même à 3-0, Rennes a commis beaucoup d'erreurs défensives et s'est fragilisé tout seul. Warmed Omari n'a clairement pas fait son meilleur match, Nayef Aguerd et Adrien Truffert ont chacun provoqué un penalty et plusieurs erreurs de marquage ont permis à Reims d'y croire jusqu'à la fin. Un avertissement sans frais cette fois-ci...

Alexandre Corboz

Rédacteur