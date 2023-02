Le Toulouse FC corrige le Stade Rennais avant l'OM

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Toulouse FC a régalé ses supporters cet après-midi en corrigeant le Stade Rennais avec une pluie de buts. En première période, Ratao (1-0, 27e), Aboukhlal (2-0, 28e) et Dallinga (3-0, 37e) ont tour à tout mystifié Mandanda.

En seconde période, les Violets ont desserré leur étreinte en laissant revenir le SRFC sur un csc de Rouault (1-3, 55e). Malgré plusieurs changements opérés par Genesio, les Rouge et Noir ne parvenaient pas à se montrer très dangereux et s’inclinaient le plus logiquement du monde.

Avec ce résultat, le Téfécé remonte au 10e rang tandis que le Stade Rennais fait du surplace à la 5e place avant les autres matches de l’après-midi. Le TFC affrontera l'OM dimanche prochain, en clôture de la 24e journée de Ligue 1 (20h45).