Le Stade Rennais s'est bien fait bouger par l'AJ Auxerre en première période

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Revanchard après sa défaite contre l'OM (0-1) dimanche dernier, le Stade Rennais est bien entré dans son match à l'Abbé-Deschamps. Mais faute d'avoir pu concrétisé sa légère domination en but, le club breton a vu l'AJ Auxerre prendre confiance en ses moyens et inquiéter Steve Mandanda à plusieurs reprises. A la 18e minute, Hein a trouvé la barre suite à un centre venu de la gauche de Perrin. La plus grosse occasion du match jusqu'à présent.

Pour les hommes de Bruno Genesio, c'est première période est vraiment inquiétante tant son compartiment offensif a été inexistant et son milieu de terrain inefficace, aussi bien à la récupération qu'à la création. Seule la défense a résisté, un peu comme dimanche dernier contre Marseille. L'entraîneur du SRFC va devoir changer des choses s'il veut voir son équipe repartir de l'Abbé-Deschamps avec les trois points.