Ligue 1 : Brest - Rennes, les compos probables et les absents

Après un point rapporté de Lyon où ils auraient presque pu rentrer avec une victoire en poche, les Brestois vont retrouver leur public face au Stade Rennais ce dimanche. Michel Der Zakarian pourra compter sur un groupe presque au complet. Néanmoins, Haris Belkebla sera absent touché à la cheville face à l’OL.

Les absents du côté de Brest : Cibois, Hérelle, Belkebla (blessés), Paul Lasne (rééducation)

Genesio va encore devoir bricoler

Malgré des débuts intéressants pour ses recrues Sulemana et Meling, Bruno Génésio n’a pas su l’emporter face au RC Lens, a cause notamment d’une grossière erreur de défense d’Aguerd. Pour son premier déplacement de la saison à Brest et un premier derby breton, l’ancien coach de l’OL va encore devoir composer sans bon nombre de ses joueurs.

Les absents du côté de Rennes : Gélin (blessé), Truffert, J.Martin (reprise), Nyamsi, Soppy, Léa-Siliki, Guitane, M.Niang (écartés)

Brest : Bizot – Pierre-Gabriel, Chardonnet (cap.), Brassier (ou Duverne), Uronen – Mbock, Magnetti, Faivre – Honorat, Mounié (ou Philippoteaux), Cardona.

Rennes : Gomis - Traore, Badé, Aguerd, Meling - Camavinga, Ugochukwu, Tait - Bourigeaud, Terrier, Sulemana.