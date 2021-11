Ligue 1 : le Stade Rennais devant un Lopes en feu

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Un match ô combien attendu. Pour l'Europe, en fin de saison, et pour s'approcher, dès ce soir, du podium et des équipes qui le constituent (PSG, RC Lens, OGC Nice). Stade Rennais-OL avait donc tout de la belle affiche et on n'a pas été déçus dès le début de match avec une domination à Lens unique et de très belles situations pour le SRFC.

A la 3e minute, Bourigeaud testait tout d'abord Lopes avec une belle frappe du pied gauche. Cinq minutes plus tard, le gardien lyonnais s'imposait, à bout portant, devant Martin Terrier. Presque le même scénario en deux minutes, à la 17e, avec une double occasion pour les joueurs de Genesio. Flavien Tait qui voyait son tir repousser sur la ligne par Bruno Guimaraes, puis Martin Terrier butait une fois encore, en pleine surface de réparation, sur le gardien portugais des Gones. Ce dernier qui s'illustrait ensuite face à Laborde, en détournant sa frappe en corner (27e), avant de voir ce dernier louper le cadre (33e).

Dépassés, peu incisifs, incapables de frapper une seule fois au but, les Lyonnais subissaient comme rarement en cette première période. A la 39e minute, sur une passe lumineuse de Majetr, Flavien Tait contraignait Lopes à une énième parade. Mais sur corner, à la 45e, Laborde, esseulé, parvenait enfin à tromper le gardien lyonnais d'un puissant coup de boule. Enfin pour les Rennais qui ont dominé ce premier acte de la tête et des épaules. Ce n'était que justice.