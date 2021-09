Ligue 1 : Rennes - Clermont, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Alors que les hommes de Bruno Génésio sont sur 3 défaites consécutives en championnat, ils doivent réagir face au promu clermontois. Si Doku souffre toujours de sa cuisse gauche et Majer de la hanche et seront absents, le coach rennais peut compter sur le retour de Martin Terrier.

Les absents du côté de Rennes : Gélin, Majer, Doku (blessés), Alemdar, Bonet, Françoise, A.Diouf, Güçlü, Kadile, M.Niang (choix)

De son côté Pascal Gastien sort d’un match nul (1-1) face à Brest malgré 40 minutes en infériorité numérique suite à l’exclusion de Johan Gastien. Il devra donc composer sans son milieu de terrain pour le déplacement à Rennes.

Les absents du coté de Clermont : J.Gastien (suspendu), Boyer, Jaby (blessés), Phojo, Magnin (reprise), Margueron, Albert (choix).

Les compos probables selon L’Equipe

Rennes : Gomis - Badé, Aguerd, Truffert, Assignon - Tait, Bourigeaud, Santamaria - Laborde, Terrier, Sulemana

Clermont : Desmas - Zedadka, Ogier, N'Simba, Hountondji - Dossou, Iglesias, Abdul Samed, Khaoui - Bayo, Rashani