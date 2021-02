Ligue 1 : Rennes - Nice, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Stade Rennais : la rétrospective de l'année 2020 des Bretons

Pour Rennes – Nice, Julien Stéphan devrait pouvoir compter sur son capitaine Damien Da Silva, sorti blessé du match de Montpellier mais qui s'est remis sur pied cette semaine. Au rayon des absents, les Bretons devront simplement faire sans Faitout Maouassa suspendu et Romain Salin, touché aux abdominaux.

Da Silva devrait être opérationnel

Du côté des Aiglons, Adrian Ursea avait pas mal d'incertitudes lors de son ultime conférence de presse. En plus de Jeff Reine-Adélaïde et Dante, out jusqu'à la fin de saison, Nice pourrait devoir composer sans Kasper Dolberg, Youcef Atal, Jordan Lotomba ou encore Danilo. Les quatre hommes n'étaient pas encore forfaits jeudi mais n'avaient que peu de chances de démarrer au Roazhon Park.

Les absents du côté de Nice : Dante (genou), Reine-Adélaïde (croisés), Danilo, Lotomba, Atal et Dolberg (incertains).

Rennes : Gomis – H.Traoré, Da Silva (cap.), Aguerd, Truffert – Camavinga, N'Zonzi, Bourigeaud – Doku, Guirassy, Terrier.

Nice : Benitez (cap.) - Pelmard, Todibo, Saliba, H.Kamara – Claude-Maurice, Boudaoui, Schneiderlin, Lees-Melou – Maolida, Gouiri.