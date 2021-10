Ligue 1 : Rennes - Strasbourg, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Après une belle victoire à Metz (0-3), les hommes de Bruno Génésio occupent la 7ème place au classement à seulement 3 points du podium. Pour ce match l’entraineur rennais devra continuer à composer sans Gélin et Doku toujours blessés.

Les absents du côté de Rennes : Gélin, Doku (blessé)

Victorieux 5-1 face à Saint-Etienne, les hommes de Julien Stéphan s’attaquent à une équipe bien plus en forme, puisque invaincue sur ses 4 derniers matchs en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul). Pour ce match, l’entraineur Strasbourgeois peut compter sur les retours de suspension de Thomasson et Djiku. Néanmoins, Fila et Mothiba sont eux toujours à l’infirmerie.

Les absents du coté de Strasbourg : Mothiba, Fila (blessés), Bi.Kamara (choix)

Rennes : A.Gomis - H.Traoré (cap.), Badé (ou Omari), Aguerd, Meling - Bourigeaud, J.Martin, Tait, Sulemana - Laborde, Terrier

Strasbourg : Sels - Guilbert, Nyamsi, Le Marchand, Djiku, Caci - Bellegarde, Liénard (cap.) - Thomasson - Gameiro, Ajorque