Ligue des Champions : Chelsea, Séville et Krasnodar pour le Stade Rennais

Depuis 18 heures, à Genève, a lieu le tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des Champions 2020-21. Une première salve de six matches qui se joueront entre le 20 octobre et le 9 décembre prochain. Sur les 32 équipes, trois clubs français sont engagés dans la compétition : le PSG (finaliste de l'édition précédente à Lisbonne), l'OM et le Stade Rennais.

Le verdict vient tout juste de tomber pour le Stade Rennais : les joueurs de Julien Stéphan affronteront le FC Séville, Chelsea et Krasnodar.

Par ailleurs, voici le calendrier de la Ligue des Champions pour les prochaines semaines :

1re journée : 20-21 octobre

2e journée : 27-28 octobre

3e journée : 3-4 novembre

4e journée : 24-25 novembre

5e journée : 1er-2 décembre

6e journée : 8-9 décembre