Ligue des Champions : Krasnodar – Stade Rennais, les compos probables

Julien Stéphan a choisi de convoquer 23 joueurs pour la « finale » du Stade Rennais à Krasnodar. Henrique Dalbert est le seul retour marquant du groupe qui enregistre l'absence de son avant-centre Serhou Guirassy, blessé à la cheville à Strasbourg et absent au moins six semaines. Nayef Aguerd et Martin Terrier sont toujours absents, positifs à la Covid-19. Jonas Martin est encore en phase de reprise. Daniele Rugani n'est toujours pas disponible.

La vie sans Serhou Guirassy

Dans le camp russe, Mourad Moussaïev pourrait être privé de son gardien Matvey Safonov, héros du match aller au Roazhon Park et écarté des derniers matches pour cause de Covid. Les latéraux Stotskiy et Petrov sont toujours absents. Touché au pied, le néerlandais Vilhena n'est pas disponible.

Krasnodar : Gorodov (ou Safonov) – Smolnikov, Martynovich, Kaio Pantaleao, C.Ramirez (ou Chernov) – Gazinskiy, Olsson – Suleymanov (ou Wanderson), Claesson, Cabella – Berg.

Rennes : A.Gomis – H.Traoré, Da Silva (cap.), Nyamsi, Truffert – Bourigeaud, Nzonzi, Léa-Siliki (ou Camavinga) – Doku, Hunou (ou Niang), Del Castillo.