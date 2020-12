Ligue des Champions : Stade Rennais – FC Séville, les compos probables

S'il ne galvaudera pas complètement ce dernier match dans la compétition, Julien Stéphan a promis une rotation du côté du Stade Rennais pour cet ultime match de Ligue des Champions. S'il pourrait récupérer Nayef Aguerd, de retour du Covid, le coach breton devra composer sans Gerzinho Nyamsi et Romain Del Castillo en plus de l'importante liste d'absents (Guirassy, Rugani, Gomis, Terrier, Martin, etc.).

Soppy en défense centrale

Assuré de finir second, le FC Séville se déplace à Rennes avec la même ambition de turn-over. Julen Lopetegui va préserver son capitaine Jesus Navas (35 ans) et a laissé Joan Jordan (suspendu), Sergio Escudero, Marcos Acuna, Tomas Vaclik et Munir El Haddadi (tous blessés) en Andalousie.

Rennes : Salin – H.Traoré, Soppy, Da Silva (cap.), Maouassa – Nzonzi, Camavinga, Léa Siliki – Doku, Niang, Tait.

Séville : Bounou – Sergi Gomez, Koundé, Diego Carlos, Rekik – Gudelj, Óliver Torres, Vázquez, Óscar - Idrissi, En-Nesyri.