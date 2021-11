Lorient - Rennes : les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Du côté des Merlus, beaucoup d'absents sont à déplorer. Jérôme Hergault purge son dernier match de suspension. L'allemand Moritz Jenz, Stéphane Diarra et Vincent Le Goff sont déjà forfaits. Quant à Fabien Lemoine et Jérémy Morel, ils sont plus qu'incertains.

Les absents du côté de Lorient : Hergault (suspendu), Jenz, Diarra, Le Goff (blessés), Lemoine, Morel (incertains).

Des Merlus décimés en défense

En face, Bruno Genesio dispose de toutes ses forces vives à l'exception de Jérémy Gélin. Par rapport au match de Montpellier, il récupère notamment Kamaldeen Sulemana, Warmed Omari et Baptiste Santamaria qui étaient tous suspendus. On devrait assister à quelques changements du fait du match de Coupe d'Europe jeudi soir.

Les absents du côté de Rennes : Gélin (blessé).

Lorient : Nardi - I.Silva, H.Mendes, Laporte, Petrot, Loric - Le Fée, Monconduit, Abergel (cap.) - Moffi, Laurienté.

Rennes : A.Gomis - H.Traoré (cap.), Omari, Aguerd, Meling - Bourigeaud (ou Doku), Majer, Tait, Sulemana - Laborde, Terrier.