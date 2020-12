Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Au Moustoir ce dimanche : Lorient - Rennes, l'un des derbys bretons de la saison. Battus à Paris mercredi (0-2) et décimés en défense, les Merlus auront à coeur de réagir face à des Rennais qui, eux, ont retrouvé le chemin du succès depuis leur stage commando à Marbella (Andalousie). Les hommes de Julien Stéphan, déjà vainqueur de Nice le week-end dernier (1-0) et de l'OM en semaine (2-1), visent de leur côté la passe de trois avec pour mission de revenir dans la course au podium.

Lorient - Rennes est sur Canal+ et Téléfoot