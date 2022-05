LOSC : Yilmaz, son avenir, le match de Rennes... Gourvennec avait des choses à dire 

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

Le point santé

« A part Xeka, l'effectif est au complet. C'est toujours mieux d'avoir un groupe au complet avec de l'émulation. Je préfère cette situation là d'avoir à faire des choix ».

Sur le départ annoncé de Burak Yilmaz

« Il finira son cycle de deux ans avec des titres (Champion de France, Trophée des Champions). C'est un joueur qui aura de toute façon marqué l'histoire du club. Il a une saison plus compliquée en terme d'efficacité. L'an dernier, il était dans une forme incroyable avec une réussite dingue. Il l'a été moins cette année mais il a toujours fait les efforts. Il a eu quelques coups de sang, car c'est son caractère et à 37 ans, il ne va pas changer. Mais il a toujours tout donné à l'entraînement, en match. J'ai eu une relation saine avec beaucoup de franchise, avec parfois quelques accrochages... On peut ne pas être d'accord mais on se dit les choses et on finit la saison avec beaucoup de respect ».

Sur les attaques de Galtier contre Létang

« Je ne vais pas rentrer dans ce qu'il y a pu se dire. Cela s'est passé il y a un an, je ne vois pas pourquoi on revient dessus ».

Sur son avenir

« C'est une question qui faut poser à mes dirigeants, à mon président, aux actionnaires. Je vais finir ma première année et je suis pleinement mobilisé dans le projet du LOSC. Je me sens bien ici. Je n'ai pas d'autres réponses à vous apporter que celle-là ».

Sur la réception de Rennes

« On va faire comme je l'ai dit au début : on va jouer à 300%. Parfois, le 300% était bas parce qu'on était short et qu'on manquait d'énergie mais on va tout jouer jusqu'au bout. Les joueurs ont montré qu'ils étaient encore mobilisés et honnêtes dans leurs efforts. Même au 50e match de la saison et avec la fatigue, on a montré qu'on était pleinement mobilisé, notamment à Nice où on a gagné à l'orgueil, avec une réorganisation tactique... On aurait pu faire de même contre Monaco mais cela n'avait pas tourné pour nous. On sera dans la continuité. On va vouloir montrer de quoi on est capable. On veut finir dans le positif. C'est important de respecter la Ligue 1, le LOSC et notre métier (…) On a raté notre sprint final, on ne pourra pas le rattraper. Mais notre engagement reste le même ».

Les mots de Gourvennec avant LOSC - Rennes Ce samedi (21 heures), le LOSC finit à domicile face à Rennes, candidat à la Ligue des Champions. Présent face aux médias ce vendredi, Jocelyn Gourvennec a fait le point sur son équipe, évoqué le départ de Burak Yilmaz, son avenir et promis de faire le boulot jusqu'au bout. Ses mots.

Alexandre Corboz

Rédacteur