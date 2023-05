Malédiction de l'ex et travers habituels, le Stade Rennais n'avait aucune chance à Nice

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Après son succès sur Angers (4-2) le week-end dernier, le Stade Rennais pouvait s'estimer enfin lancé pour le sprint final. C'était oublié que le SCO, lanterne rouge déjà reléguée, est une passoire. Le festival offensif des Bretons ce jour-là n'était qu'une illusion. Nice a ramené l'équipe de Bruno Genesio à la dure réalité ce samedi après-midi et l'a confrontée à ses carences. Notamment le manque de réalisme. Car s'il a dominé la première période, le SRFC a été incapable de se montrer dangereux. Et il s'est logiquement exposé à un retour de bâton des Aiglons.

Ce Rennes-là ne mérite pas une qualification européenne

Celui-ci s'est matérialisé dès le début de la seconde période (50e) via le classique coup de l'ex. Gaëtan Laborde, rennais en 2021-22, a ouvert le score d'une reprise croisée au second poteau sur un centre venu de la droite. Steve Mandanda, qui fêtait son 500e match en Ligue 1, n'a rien pu faire. Comme sur le deuxième but, inscrit par Terem Moffi (72e) sur une énorme erreur d'Arthur Theate, dont la passe en retrait de la tête n'a pas été assez appuyée. Le Nigérian a intercepté le ballon, dribblé Fenomeno et marqué dans le but vide. La belle réduction du score de Benjamin Bourigeaud (72e), sur une frappe lointaine, n'aura pas suffi. Avec cette défaite, Rennes peut se retrouver au soir de cette 34e journée à six longueurs de l'Europe, si Lille gagne à Reims. Vu sa prestation cet après-midi, il ne mérite pas vraiment mieux...

Raphaël Nouet

Rédacteur