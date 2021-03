Metz - Stade Rennais (1-3) : Doku, Genesio... Ménès croit de nouveau en l'Europe !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Julien Stéphan, responsable de la crise au SRFC ?

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur la victoire surprise du Stade Rennais sur la pelouse du FC Metz (3-1) samedi en milieu de journée. « On a pu voir du changement à Rennes », a noté le consultant du CFC : « Sur le papier, ce match à Metz n’était pas facile et les Bretons se sont imposés avec une aisance qu’on ne leur connaissait plus. Surtout, cette ligne d’attaque inoffensive depuis plusieurs semaines a enfin donné satisfaction puisque les trois joueurs qui la composent ont marqué ».

Ménès a aimé l'attaque rennaise

Très dur à l'égard du jeune Belge qu'il tacle régulièrement, Pierre Ménès a même trouvé du positif à la prestation de Jérémy Doku : « Doku a enfin ouvert son compteur sur un joli centre en retrait de Terrier - avant d’être expulsé de façon assez sévère pour une semelle totalement inutile. Entretemps, Terrier avait doublé la mise sur penalty avant que Guirassy ne close le score en fin de match ».

Pour finir, Pierre Ménès n'a pas manqué de saluer les débuts convaincants de Bruno Genesio : « Voilà, Génésio remporte son deuxième succès consécutif en trois matchs et l’équipe semble avoir retrouvé l’insouciance qui lui manquait ces derniers mois. Et on s’aperçoit que, malgré leur très mauvaise série, les Rennais sont toujours en course pour aller chercher cette fameuse 5e place ».