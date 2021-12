Monaco – Rennes, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Les absents du côté de Monaco : Y.Fofana (suspendu), Aguilar, Fabregas, Diatta (blessés).

Genesio privé de deux gardiens

En face, Bruno Genesio a plus de problèmes que sur les dernières semaines puiqu'en plus de Jérémy Doku et Jérémy Gélin, Birger Meling est à nouveau sur le flanc en plus de deux gardiens (Salin, Alemdar). C'est Pépé Bonet qui passe numéro 2 derrière Alfred Gomis sur ce match.

Les absents du côté de Rennes : Alemdar, Salin, Gélin, Meling, Doku, Güçlü (blessés), Abline (choix).

Monaco : Nübel – Sidibé, Maripan, Disasi, Caio Henrique – J.Lucas, Tchouaméni – G.Martins, Volland, Diop – Ben Yedder (cap.).

Rennes : Gomis – H.Traoré (cap.), Omari, Aguerd, Truffert – Tait, J.Martin, Majer – Bourigeaud, Laborde, Terrier.