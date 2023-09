Montpellier – Rennes : les compos sont tombées

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Si Montpellier doit composer sans Arnaud Nordin (blessé) et avec un Mousa Al-Tamari diminué et donc sur le banc, Bruno Genesio a, de son côté, toujours deux gros absents dans le secteur offensif (Kalimuendo, Terrier). Les compos officielles Montpellier : Lecomte – Sacko, Omeragic, Kouyaté, I.Sylla – Chotard, Ferri – Fayad, Savanier (cap.), Khazri – Adams. Rennes : Mandanda – Assignon, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud (cap.), Matic – D.Doué, Blas, Salah – Yildirim. Podcast Men's Up Life Pour résumer Ce dimanche (17h05, sur Canal+ Foot), Montpellier reçoit Rennes à la Mosson pour le compte de la 6ème journée de Ligue 1. Voici les compositions officielles des deux équipes ainsi que les absents. Le onze de Genesio est quand même très offensif.

Alexandre Corboz

Rédacteur