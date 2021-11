OGC Nice, Stade Rennais : la connexion Delort - Laborde fonctionne toujours

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Hier, comme aujourd'hui, ils continuent d'enchaîner les buts. Mais plus pour le même club, Montpellier ayant comme vous le savez été contraint de lâcher ses deux pépites. On parle ici de Gaëtan Laborde et Andy Delort, qui portent désormais les couleurs du Stade Rennais, pour le premier, et de l'OGC Nice, pour le second.

En dépit de la distance, et du temps qui passe, les deux compères restent en contact. Comme l'a confirmé Laborde au micro de Pierre Ménès.

“On se parle toujours avec Andy. On s’envoie des petits messages. Je l’ai félicité après son doublé face à Angers. C’est bien. On se dit qu’on se tire la bourre. On s’est aussi tiré la bourre à Montpellier pendant toutes ces années en essayant de se pousser vers le haut et aujourd’hui, on le fait indirectement avec nos deux équipes différentes“.

Gaëtan Laborde : "Je trouve ça super cool qu'on parle de moi pour les Bleus"



L'attaquant du @staderennais se confie dans cette première partie sur son arrivée à Rennes et évoque sa "rivalité" avec @AndyDelort9 https://t.co/WBAtl2jhr2 — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 18, 2021