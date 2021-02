Stade Rennais – OGC Nice (1-2) : Stéphan ouvre la porte à un départ

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

De héros… à zéro ? Les débuts probants de Julien Stéphan, une victoire en coupe de France et une épopée européenne, sont bien loin. Hier, le Stade Rennais a subi une nouvelle défaite face à l’OGC Nice, un mal classé du championnat.

En régression dans le jeu et les résultats, Julien Stéphan pourrait être utilisé comme fusible pour la direction rennaise. En conférence de presse, l’entraîneur du SRFC a évoqué son futur : « J'ai simplement dit qu'on était dans le temps de l'analyse du match, ce sont des questions pour lesquelles il faut répondre à froid, a répété le technicien (40 ans), le ton grave et la mine défaite. Je comprends qu'on se pose la question. »

Avant de se montrer très évasif sur son avenir : « Ce n'est pas le moment d'y répondre. On va laisser tout ça redescendre et on en rediscutera. » En proie à une crise, un contexte nouveau pour lui, Julien Stéphan pourrait bien subir le même sort que de nombreux confrères…