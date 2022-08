FC Nantes, Stade Rennais, AS Monaco : le tirage au sort complet de la phase de poules de la Ligue Europa

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Après l'OM et le PSG hier, lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, les clubs français engagés en Ligue Europa vont être fixés sur leur sort. Avec un verdict attendu dès 13 heures, à Budapest. Le Stade Rennais est située dans le chapeau 2, au même titre que l'AS Monaco. Pour sa part, le FC Nantes se situe dans le chapeau 4. Le tirage au sort devrait débuter aux environs de 13 heures 15. Groupe A Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo Glimt, FC Zurich. Groupe B Dynamo Kiev, Stade Rennais, Fenerbahçe, AEK Larnaca. Groupe C AS Roma, Ludogorets, Betis Séville, HJK Helsinki. Groupe D SC Braga, Malmö, Union Berlin, Union Saint-Gilloise. Groupe E Manchester United, Real Sociedad, Sheriff Tiraspol, Omonia Nicosie. Groupe F Lazio Rome, Feyenoord Rotterdam, Midjtylland, Sturm Graz. Groupe G Olympiakos, Qarabag, Fribourg, FC Nantes. Groupe H Etoile Rouge Belgrade, AS Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor. The 2022/23 Europa League group stage is set! 🤩



🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/3o21aUbOXZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2022

Pour résumer C'est aujourd'hui, à 13 heures au siège de l'UEFA, qu'a lieu le tirage au sort de la Ligue Europa. Le FC Nantes, le Stade Rennais et l'AS Monaco vont donc connaître leurs adversaires.

