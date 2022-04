OGC Nice - Stade Rennais : Génésio se satisfait du match nul

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le Stade Rennais a accroché ce samedi le match nul face à l'OGC Nice (1-1), en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'entraîneur rennais, Bruno Génésio, s'est contenté du point décroché.

"Pour nous, c'est un bon point"

"Je me doutais que Christophe Galtier allait proposer une composition plus offensive. Ça a été un match très tactique et très fermé. Pour nous, c’est un bon point. C’est la première fois que l’on revient au score après avoir été menés. Ça montre que l’on progresse dans ce domaine et que l’on a le caractère nécessaire. C’est important mentalement de rester sur le podium et devant eux. Il reste encore beaucoup de matchs. On parle beaucoup de Marseille, Nice et Rennes mais il y aussi Strasbourg, Lille et Lens. Ce sera une fin de saison passionnante mais il faudra être capable de bien gérer nos émotions. On progresse. Même s’il y a de la déception malgré tout, il faut savoir apprécier et se contenter d’un point, surtout à l’extérieur contre une équipe comme Nice qui est l’une des meilleures équipes du championnat", a déclaré Bruno Génésio en conférence de presse d'après-match.

