Si le Stade Rennais s'affiche toujours dans la première moitié du classement (9e avec 19 pts avant la 14e journée), les hommes de Julien Stéphan doivent réagir lors de leur déplacement sur la pelouse de l'OGC Nice. Eux qui restent sur un seul point pris sur les quatre derniers matches. Après avoir changé d'entraîneur et débarqué Patrick Vieira, les Aiglons ne vont pas forcément mieux (11e avec 18 pts) et cherchent un match référence pour se relancer dans la course à l'Europe.

Le Stade Rennais à 13h sur Téléfoot