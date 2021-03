OL: Bruno Genesio aurait dit non au Stade Rennais !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Suite à la démission de Julien Stéphan, Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, et Florian Maurice, directeur sportif du club breton, cherchent un nouveau coach. « J'ai reçu depuis ce matin 70 textos, 70 propositions d'entraineurs. Mais le plus urgent pour l'instant, c'est le match de Lyon. Il faut y arriver le mieux préparé possible et essayer de faire un résultat là-bas », a confié Maurice cet après-midi en conférence de presse. C'est Phillipe Bizeul qui va assurer l'intérim contre Lyon, mercredi.

Il attendrait la saison prochaine pour entraîner à nouveau

Selon différentes sources, Bruno Genesio et Jocelyn Gourvennec sont en pôle pour succéder à Stéphan, mais Genesio aurait refusé le poste selon Mohamed Toubache-Ter. « Après avoir écouté avec attention le board rennais hier soir, Bruno Genesio aurait décliné le poste préférant attendre l’été prochain afin de démarrer avec une équipe, faire la préparation complète !! », annonce en effet l'insider, ce soir, sur twitter. Affaire à suivre...