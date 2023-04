OL - Stade Rennais : Genesio explique la faillite rennaise et lâche un gros tacle à Doué

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

Sur le scénario du match

“On n’a pas su enfoncer le clou en première mi-temps alors qu’on s’est créé plusieurs occasions. Ensuite on s’est liquéfié. Lyon nous a mis sous pression mais nous aurions dû mieux résister. Pendant 20-25 minutes, nous avons été débordés dans tous les compartiments du jeu. Ce que je regrette, c’est que sur l’action qui amène l’égalisation, il y a une simulation de Lacazette qui aurait dû être sanctionnée d’un carton jaune”.

Sur les soucis du Stade Rennais actuellement

“On doit retrouver certaines valeurs qui nous font défaut depuis un certain temps déjà (...) En deuxième période, l’OL a mis plus d’impact et de mouvement dans son jeu mais on a mentalement trop accepté la domination. On a vite perdu notre niveau athlétique (...) Ce qu’on fait depuis la reprise post-Coupe du Monde, c’est largement insuffisant. On est encore à portée de fusil de nos concurrents en termes de classement et de points mais on va devoir montrer autre chose (...) Est-ce que j’ai espoir que les choses changent ? Sur certains matchs, on l’a fait mais pas sur la continuité au travers d’une série de matchs”.

Sur la sortie de Désiré Doué

“C’est entre lui et moi. Je n’ai pas à l’expliquer (il n'était donc pas blessé)".

Sur l’absence de Steve Mandanda

“Steve a ressenti une petite douleur à la cuisse avant-hier. On pensait qu’il pourrait tenir sa place. Malheureusement, sur le dernier entraînement, le test n’était pas concluant”.