Équipe de France, Stade Rennais : Gouiri révèle ce qui l'a poussé à choisir l'Algérie

L'Algérie plutôt que la France...? Amine Gouiri a fait ce choix après avoir cumulé 74 sélections dans les équipes de France de jeunes, des moins de 16 ans aux Espoirs, lui qui a honoré ses deux premières sélections avec les Fennecs lors de la dernière trêve internationale. Il s'en est expliqué dans un entretien à L'Equipe.

"L'équipe nationale, c'est un truc de malade"

"J'ai beaucoup réfléchi pendant l'été, avec mes agents, mes amis, mon entourage... J'ai pesé le pour et le contre et je suis arrivé à cette décision. Il y avait beaucoup de choses qui ont fait pencher la balance pour l'Algérie. Ce sont mes origines, le pays de ma famille... C'est un pays que je connais bien puisque j'y suis allé régulièrement depuis que je suis tout petit. C'est aussi une sélection que j'ai beaucoup suivie, et j'ai toujours aimé cette passion qu'il y a pour le football. J'ai eu envie de représenter tout ça. J'ai toujours eu une relation spéciale avec ce pays, j'ai de la famille là-bas à Sétif, mes parents viennent de là, j'ai toujours été là-bas depuis petit et je n'ai jamais coupé ce lien."

Et à lui d'ajouter... "L'équipe nationale, c'est un truc de malade, ils te poussent dans tous les moments, dans les difficultés ou dans les victoires. C'est vrai que quand j'ai vu le Maroc à la Coupe du monde, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit : "Pourquoi pas moi avec l'Algérie ?" L'Afrique est un continent qui progresse et je pense que ça va s'améliorer encore dans les années à venir. Il y a de l'ambition et plus simplement pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), mais aussi pour la Coupe du monde désormais." Selon l'ancien lyonnais, le Stade Rennais a bien pris sa décision... "Avant de faire mon annonce, j'ai prévenu tout le monde à Rennes. Ça s'est très bien passé, notamment avec le coach (Bruno Genesio). Il l'a très bien pris en me disant que c'était un choix personnel et qu'il devait le respecter. Personne ne m'a parlé de la CAN."

