OL - Stade Rennais : Pierre Ménès nomme le maillon faible de Genesio

Le Stade Rennais a encore donné un récital contre l’OL hier au Groupama Stadium en s’imposant comme à l’aller (4-1) dans les grandes largeurs (4-2).

« Rennes a quasiment fait le même match qu’à l’aller face à Lyon, en inscrivant quatre buts, a rappelé Pierre Ménès sur son blog. Certes de façon moins brillante dans le jeu, mais avec tout autant de talent. Les Bretons menaient 2-0 après un quart d’heure de jeu face à des Lyonnais qui avaient peut-être beaucoup donné à Porto, mais pas forcément plus que les Rennais à Leicester 24 heures plus tard. »

Si le chroniqueur a listé quatre « joueurs sublimes : Bourigeaud, Majer, Terrier et Laborde », il n’a pas oublié de désigner le maillon faible du SRFC. « Les Lyonnais ont réussi à réduire le score sur un CSC de Traoré et un penalty de Dembele consécutif à une faute de Gomis qui est à mon sens le point faible du Stade Rennais », a-t-il ajouté en demandant à l’équipe de Bruno Genesio plus de régularité.

