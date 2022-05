OM : le messie du Stade Rennais est de retour, Sampaoli grimace déjà

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Il y a un Stade Rennais avec et sans Nayef Aguerd. C’est bien simple : sans leur défenseur central marocain, suspendu à Nantes mercredi (1-2), les Bretons ont perdu cinq fois sur sept en Ligue 1 ! C’est un bilan énorme. Pour la réception de l’OM, demain (21h), L’Équipe confirme que l’ancien Dijonnais sera bien présent. Cela peut permettre à Bruno Genesio de présenter l’équipe type des dernières semaines.

On pense ainsi au retour de Baptiste Santamaria au milieu à la place de Jonas Martin ou d’un des relayeurs. Décevant à la Beaujoire, Lovro Majer n’est pas exemple pas assuré d’être titulaire au Roazhon Park. Devant, Serhou Guirassy et Jérémy Doku n’ont pas réussi des entrées fracassantes mercredi, ce qui pourrait permettre à Gaëtan Laborde de garder sa place en dépit d’une méforme persistante (il a marqué un but lors des neuf dernières journées).

Du côté de l’OM, Jorge Sampaoli a vu revenir au compte-gouttes les plus fatigués : Gerson, Duje Caleta-Car, Amine Harit, Arkadiusz Milik et Bamba Dieng. Hier, il est resté plus prudent sur le cas des deux derniers, alors qu’Harit a couru seul hier matin avant de rejoindre le groupe. Outre Dimitri Payet, le grand absent du moment est Cédric Bakambu, touché à la cuisse contre Lorient (3-0).

