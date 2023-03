OM : le président du Stade Rennais colle deux taquets aux Marseillais !

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! les dessous du dossier Martin Terrier

Une bonne frange des supporters de l’OM va sans doute découvrir aujourd’hui qui est Olivier Cloarec. Nommé président intérimaire du Stade Rennais ces derniers mois, l’ancien joueur du Stade Brestois a balayé l’idée d’un début de crise au sein du club breton malgré des derniers résultats mitigés. Tout en se servant de l’OM pour donner plus de force à son argumentaire.

« On échange souvent avec Bruno et Florian (Maurice), on est dans un projet où doivent cohabiter le développement de la formation et les résultats sportifs, a-t-il décrypté dans L’Équipe. Quand on a aligné 17 matches sans défaites et qu’on n’avait pas encore les absents, je n’ai pas trop entendu parler de problème de maturité. De la maturité, Marseille en a beaucoup et ça ne l’a pas empêché d’être éliminé par Annecy L2) en Coupe de France. »

La première salve passée, Cloarec en a remis une couche... sur la formation de l'OM. « Marseille est devant vous en championnat mais n’a pas le facteur formation à prendre en considération, a-t-il ajouté. Notre but, c’est d’être européen avec les jeunes formés au club. Ensuite, qu’entend-on par expérimenté, entre l’âge et le vécu ? Adrien Truffert (21ans) a plus de 100 matches en L1. Pour moi, il a de l’expérience. »