OM - Stade Rennais (2-0) : Genesio n'est pas le seul rennais de plus en plus ciblé par la critique

Battu à Marseille hier (0-2), le Stade Rennais n'est que 16e de L1, loin de ses ambitions. Et si le club breton a réussi son entrée en en Conférence League face à Tottenham (2-2), son début de saison interpelle. Avec des critiques de plus en plus fortes, notamment autour de son coach Bruno Genesio.

Gomis montré du doigt, sa défense aussi

« Sans ambition dans le jeu, sans agressivité, sans caractère, Rennes perd logiquement face à l’OM. Les 2 buts sont risibles, quelle passivité!!! Tottenham était donc un feu de paille. Inquiétant ce début de saison », a notamment posté sur Twitter, Christophe Penven, journaliste pour TVR, la chaîne de TV du 35.

Dans les messages suivants, les supporters du SRFC ciblent également Alfred Gomis, le portier, ainsi que la charnière Badé-Aguerd. Mais aussi Florian Maurice, pour son recrutement.

Les 2 buts sont risibles, quelle passivité!!! Tottenham était donc un feu de paille. Inquiétant ce début de saison — Christophe Penven (@PenvenC) September 19, 2021