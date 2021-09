OM - Stade Rennais (2-0) : Pinault déjà prêt à taper du poing sur la table ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Bruno Genesio a-t-il déjà perdu les clés du vestiaire du Stade Rennais ? Avec seulement cinq petits points et une 16e place médiocre au classement de L1, le club breton réalise un début de saison calamiteux.

La défaite d’hier face à l’OM à l’Orange Vélodrome (0-2) pourrait provoquer un coup de pression de François-Henri Pinault, histoire de recadrer tout ce petit monde avant la réception de Clermont dès mercredi au Roazhon Park (19h).

« La saison est encore longue, c’est vrai, mais on n’est pas à l’abri qu’elle soit catastrophique quand on voit le niveau actuel de l’équipe. Il va falloir une sacrée (r)évolution pour espérer autre chose. Le grand patron risque déjà de demander des explications », a commenté le journaliste de So Foot Clément Gavard sur Twitter.

