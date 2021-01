Les joueurs du Stade Rennais sont donc repartis en Bretagne en toute fin de journée. Avant même d'avoir pu poser leurs pieds au Stade Vélodrome, eux qui ont appris le report de la rencontre en raison des graves incidents qui ont eu lieu dans la journée au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus.

Au travers de propos retranscrits par le quotidien l'Equipe, le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, est revenu sur le coup de force des supporters marseillais. Avec dépit. "On a su vers 17 heures que les événements étaient tellement graves, car a priori les événements sont vraiment graves, que le match ne pouvait avoir lieu. C'est incroyable qu'on en arrive là pour du football, c'est incompréhensible. Il n'y a rien de plus à ajouter, on a pris acte de la décision de la Ligue et on ne peut que l'accepter. C'est vrai que ça dépassait le cadre du football."