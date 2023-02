OM : une nouvelle menace émerge au Stade Rennais, le FC Nantes l’a payé cher

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

L’OM n’aura pas le temps de ressasser trop longtemps sa lourde défaite dominicale contre le PSG (0-3) : dès demain, le FC Annecy se présentera au stade Vélodrome en quarts de finale de la Coupe de France (21h). Ensuite, c’est dimanche au Roazhon Park (20h45) que les hommes d’Igor Tudor seront priés de rebondir pour relancer la machine en Ligue 1. Au Stade Rennais, un nouveau danger est identifié : Jérémy Doku. Déroutant, incisif, plus libéré et décisif, l’explosif attaquant belge se remet en valeur et semble enfin capable de faire oublier Martin Terrier. « Il sera l’une des attractions du choc Rennes-Marseille », prévient L’Équipe en parlant du héros rennais du derby contre le FC Nantes (1-0). Buteur à la Beaujoire, Doku a fait des misères à la défense des Canaris et compte bien mettre celle de l’OM au supplice dimanche à domicile. « Ça fait plaisir de le voir enchaîner comme ça, observe son coéquipier belge Arthur Theate. Ça ne peut être que bénéfique, c’est un joueur qui n’a jamais douté de lui et peut être très décisif pour nous. » « ENTRAÎNÉE DANS SA CHUTE ? », la une du journal L'Équipe du mardi 28 février 2023.



Le journal : https://t.co/HexFV54duc pic.twitter.com/OqKSb7LWMe — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 28, 2023

Pour résumer Si l’Olympique de Marseille a d’abord un quart de finale de Coupe de France à négocier mercredi contre Annecy, le Stade Rennais lui promet déjà un choc d’enfer dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Jérémy Doku en premier lieu.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life