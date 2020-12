PSG, LOSC, OL : le Stade Rennais prêt à éjecter l'OM de la course au podium ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Hier, les trois premiers du championnat, l'OL, le LOSC et le PSG, ont tous terminé l'année par une victoire, comme le Stade Rennais, vainqueur du FC Metz (1-0). Mais pas l'OM, battu à Angers (1-2). L'OM n'a pris qu'un point sur les trois dernières journées et ne peut revenir sur le podium même s'il remportait ses deux matches en retard contre Lens et Nice. Un mois de décembre assez révélateur du vrai potentiel des Marseillais selon Ludovic Obraniak. « Je n'ai jamais vu l'OM comme un prétendant au podium », a expliqué l'ancien lillois hier dans L'Equipe du Soir.

Micoud et Obraniak croient au SRFC

En revanche, selon lui, le Stade Rennais a plus d'atouts. « Les Rennais sont là. Ils sont bien revenus. C'est une équipe sur qui il faudra compter jusqu'au bout. » Même pronostic pour Johan Micoud : « Rennes a perdu beaucoup de points pendant la Ligue des champions. Mais ça marchait bien avant et là, ça carbure à nouveau. Sans Coupe d'Europe, avec un seul match par semaine, ça peut le faire pour eux. » Le SRFC, qui reste sur quatre victoires en L1, est revenu à 4 points du PSG et à 5 points du duo de leaders formé par le LOSC et l'OL.