PSG - Stade Rennais : à cause de l’OM, Mandanda a pris cher au Parc !

Certains souvenirs ne s’effacent jamais, surtout quand on parle de la rivalité entre le PSG et l’OM. Steve Mandanda l’a appris à ses dépens pas plus tard qu’hier, lui qui a passé 14 saisons dans la cité phocéenne. Ce vendredi, son accueil au Parc des Princes a, de ce fait, été glacial. Voire électrique.

Mandanda insulté au Parc

Lorsque gardien du Stade Rennais était à l’échauffement, le virage Auteuil a entonné des chants peu élogieux à son égard : « *Mandanda, c’est une sal**e". » Auteur d’une partie correcte, malgré trois buts encaissés et une défaite lourde (1-3), Mandanda n’a pas semblé heurté par ses injures. L’habitude, sans doute.

