PSG – Stade Rennais (3-0) : Pierre Ménès adresse un reproche à Julien Stéphan et ses hommes

Invité dans son dernier « Pierrot face à Cam » à revenir sur la facile victoire du PSG face au Stade Rennais samedi dernier (3-0), Pierre Ménès avait pas mal de reproches à formuler au club breton. Pour lui, il y avait un gros problème d'état d'esprit.

« Ce qui m’a gêné, c’est de ne même pas essayer »

« J’ai été très déçu par l’attitude des Rennais au Parc des Princes. Si tu ne vas pas au Parc avec le couteau entre les dents quand tu vas jouer une équipe autant diminuée au coup d'envoi et au fil des minutes (4 blessés), si là tu n'arrives pas à ramener un résultat, reste chez toi. Moi, ce qui m’a gêné, c’est de ne même pas essayer. Mais c'est quelque chose que tu remarques chez tous les clubs français. Angers, tous les ans va au Parc avec le short sur les chevilles et repart avec une fessée. Alors que quand ils vont à Rennes, ils jouent pour gagner », a-t-il lâché en préambule.

Pierre Ménès aimerait voir Rennes et les autres lâcher les chevaux : « Bien sûr l'écart est énorme – encore heureux quand tu vois les investissements du PSG – mais il y a aussi un problème d'attitude entre les adversaires du PSG et le PSG. Si tu ne mets pas ce PSG là en danger, tu ne les mettras jamais en danger. Et là tu t'aperçois qu'en perdant leurs deux premiers matches, en ayant 90 absences cumulés sur les 10 premiers matches, le PSG est premier avec cinq points d'avance... Donc je veux bien qu'on dise que le PSG est trop armé et tout ce qu'on veut mais c'est aussi aux autres de se prendre un petit peu en main et de se dire : « perdu pour perdu essayons au moins de leur rentrer dans la gueule !» »