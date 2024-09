PSG - Stade Rennais : Stéphan et ses joueurs à la recherche de la solution miracle....

Ce n'est pas propre au Stade Rennais. Bien entendu. Et Julien Stéphan, comme tant d'autres entraîneurs avant lui depuis plusieurs années, va tenter de trouver le meilleur équilibre de son équipe afin de résister au mieux à la meilleure équipe française. Un déplacement au Parc des Pinces, face au PSG, est nécessairement redouté, et donc préparé avec minutie. Trop de talent, en face, pour avoir des certitudes, mais il faut au moins avoir le mérite d'essayer.

"Si tu vas les presser tout le temps, à un moment donné, ils trouvent la solution"

Le technicien du SRFC l'a encore compris cette saison, partageant face aux médias ses doutes quant à un système plutôt qu'un autre. Propos retranscrits par Stade Rennais On Line. "Si tu les laisses jouer, tu te retrouves dans tes 30 mètres pendant 90 minutes et tu n’arrives pas à t’en sortir. Si tu vas les presser tout le temps, à un moment donné, ils trouvent la solution car il y a de la vitesse et du talent. Il n’y a pas de solution miracle. Mais le Stade Rennais a déjà réussi à causer des problèmes à Paris par le passé."

Le milieu de terrain Ludovic Blas estime quant à lui "qu'il faut poursuivre dans ce qu’on a pu faire contre Lens. Et dans les sorties de balle, essayer de la garder car sinon le match va être très long. Si on commence à rester derrière et à jeter le ballon devant sur l’attaquant en espérant un exploit, ça va être compliqué."

Réponse ce soir.