RC Lens, Stade Rennais, OM, PSG : les équipes qui courent le plus en L1 sont connues !

On peut donc être 5e de Ligue 1 et ne pas ménager ses efforts. C'est le cas du Stade Rennais qui, dans l'élite, est la formation qui avale le plus de kilomètres par match. Comme le précise le site de la Ligue 1, "avec 119,6 km parcourus par match, les Rouge et Noir dominent la concurrence. Généreux dans l’effort, le SRFC court ainsi 1,6 km de plus par match que son premier poursuivant, le RC Strasbourg Alsace. On trouve derrière, le RC Lens (117,8 km par match), le FC Lorient (117,6) et le Stade de Reims (117,5). L'OM n'est qu'au 8e rang, (116,7), l'OL au 11e (115,8) et le PSG, tenez-vous bien, occupe l'avant dernière position avec 111 kilomètres parcourus.

"Bien placé sur la longueur, le RC Lens l’est encore mieux sur les sprints. Avec 171 sprints effectués par rencontre, les Sang et Or arrivent devant le Stade Rennais, deuxième du classement avec une moyenne de 164 sprints. Ces deux formations ont fait le trou sur leurs premiers poursuivants. Le Toulouse FC arrive troisième avec 154 sprints par rencontre, juste devant l’AS Monaco (153), l’OM (152) et le LOSC (151).

Le PSG ne figure qu'au 15e rang avec 134 sprints par match.