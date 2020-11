RC Strasbourg : amoindri, Laurey joue son avenir face au Stade Rennais

L’étau s’est fortement resserré au RC Strasbourg. En difficulté sur le plan comptable en raison de ses piètres résultats (9 défaites en 11 matches de L1), le club alsacien doit enclencher une série pour sortir de la zone rouge. Celle-ci pourrait commencer dès vendredi lors de la réception du Stade Rennais (21h).

À la Meinau, Thierry Laurey pourrait de nouveau être contraint de se passer des services d’Alexandre Djiku et Bingourou Kamara. Il s’agirait de deux coups durs étant donné que le quotidien régional Les Dernières Nouvelles d’Alsace confirme que l’entraîneur du RCSA jouera bien son avenir lors de cette confrontation.

« J’espère que l’on aura de la réussite contre Rennes. On va essayer de la provoquer, sans faire n’importe quoi, a-t-il expliqué après la dernière défaite à Montpellier dimanche (3-4). Si ce n’est pas le cas, que voulez-vous que je vous dise ? Tout le monde est dans le même bateau et tout le monde s’accroche. Vous pouvez voir des changements où vous voulez, moi je suis payé pour être entraîneur et préparer l’équipe du mieux possible pour que les joueurs donnent le maximum sur le terrain. »