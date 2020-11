RC Strasbourg – Stade Rennais (1-1) Ménès sait ce qui plombe les Bretons et met la pression sur Laurey

Vendredi soir, deux formations en quête de confiance, le RC Strasbourg et le Stade Rennais, se sont opposées pour un résultat nul (1-1) qui ne fait finalement les affaires de personne. Une rencontre sur laquelle Pierre Ménès est revenu sur son blog.

Estimant que les Alsaciens ont réalisé un match « plutôt cohérent », le consultant du CFC a souligné le tournant du match après l'ouverture du score strasbourgeoise. « Et puis il y a eu ce ballon prolongé de la tête par Nzonzi qui a lancé Guirassy vers le but avant que l’attaquant breton soit taclé par derrière par Mitrovic. Carton rouge très mérité. À partir de là, Les Alsaciens n’ont fait que de la résistance ».

La C1, une plaie pour le Stade Rennais

Pas certain que « le fait d’être à dix contre onze justifie de souffrir autant et d’être aussi recroquevillé sur son but », Pierre Ménès sait toutefois qu'un RC Strasbourg en mal de confiance ne pouvait peut-être pas faire mieux. Cela ne change néanmoins pas grand chose à la pression mise sur Thierry Laurey. « La grande question est de savoir si Laurey sera encore longtemps l’entraîneur du Racing. Il le sera le week-end prochain à Nantes mais pour sauver sa peau, il faudra que Strasbourg se sorte de cette place de relégable. Cela passe par prendre des points et si possible, pas un par un », estime Ménès.

Quant au Stade Rennais, Pierre Ménès ne l'évoque que de manière brève, soulignant l'impact du calendrier infernal sur les performances du club breton. « On ne dira jamais assez combien cette Ligue des Champions leur fait du mal », a martelé le consultant.