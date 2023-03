Stade Rennais, RC Strasbourg : Stéphan ne masque plus un profond regret

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

La roue tourne. Et pas seulement pour les joueurs professionnels. Les entraîneurs ne font pas exception et les succès accumulés ne vous protègent en rien dès que des défaites arrivent. Julien Stéphan le sait, lui qui est aujourd'hui sans club, après avoir brillamment réussi au Stade Rennais puis au RC Strasbourg, avant de connaître des moments difficiles. Dans un entretien accordé à l'émission "Salon VIP" sur beIN Sports, Stéphan est d'ailleurs revenu sur son départ du Stade Rennais. Une démission survenue en mars 2021. "L’inconvénient est peut-être de prendre les choses trop à cœur quand cela devient difficile et de considérer qu’on est la cause des problèmes quand cela va moins bien. Quand j’ai démissionné, je pense que j’ai fait une erreur à ce moment-là. Si c’était à refaire, je ferais différemment. Après avoir gagné une finale de coupe de France, qualifié le club en Ligue des Champions, et vivre une troisième année un peu plus difficile, pas complète puisqu’à la trêve on était encore 4e et que je démissionne en mars après avoir eu deux mois plus difficiles, on était 9e à ce moment là à 3-4 points du 5e avec un match en retard… Je pense que je n’ai pas pris la bonne décision pour ma carrière. C’était ma décision à ce moment-là, mais si c’était à refaire, je ferais certainement différemment". C'est dit.

Pour résumer Julien Stéphan, qui a oeuvré ces dernières années sur les banc de touche du Stade Rennais et du RC Strasbourg, est aujourd'hui sans club. L'occasion, pour lui, de revenir sur son expérience rennaise et de ne plus masquer un certain regret.

Benjamin Danet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life