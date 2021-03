RC Strasbourg : Laurey reçoit un très gros coup dur avant le Stade Rennais

Zapping But! Football Club Stade Rennais : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Bretons

Le RC Strasbourg traverse une période faste avec deux belles performances entre à Lille (1-1) puis une victoire à La Meinau face à l’AS Monaco (1-0). Ce panorama idyllique vient d’être noirci par la blessure d’Alexander Djiku... qui va manquer le prochain mois de compétition !

Selon L’Équipe, le joueur de 26 ans s'est blessé contre l'ASM en milieu de semaine et souffre d'une lésion aux adducteurs de la jambe droite, ce qui le rend indisponible pour environ 4 semaines.

Le Ghanéen ne sera pas des futures rencontres et doit également déclarer forfait pour la prochaine trêve internationale, lui qui est le joueur le plus important du système de Thierry Laurey cette saison, de par sa constance et sa polyvalence.