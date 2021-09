Real Madrid : Camavinga rhabille le Stade Rennais

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Parti cet été au Real Madrid contre un chèque de 31 millions d'euros, Eduardo Camavinga n'a pas oublié son club formateur, le Stade Rennais. Comme il leur avait promis, le milieu de terrain français a bel et bien envoyé 166 maillots de la Casa Blanca floqués à son nom aux salariés du club rennais.

Dans la story de son compte Instagram, le joueur de 18 ans a publié plusieurs photos du personnel du Stade Rennais arborant son maillot. Un cadeau que le club Rouge et Noir n'est pas près d'oublier.

Eduardo Camavinga a tenu sa promesse, les 166 salariés du Stade Rennais ont reçu un maillot du Real Madrid floqué “Camavinga” ! 😍 pic.twitter.com/oOsWsJabi2 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 27, 2021