Real Madrid – Mercato : Zidane a pris une décision rassurante pour le Stade Rennais

Depuis de longs mois, les plans ambitieux du Real Madrid sont évoqués par la presse espagnole pour 2021. Une année qui pourrait voir le club merengue ouvrir les grandes manœuvres pour un nouveau cycle. Et les priorités sont connues : Kylian Mbappé, Erling Haaland ou Eduardo Camavinga.

Le prodige du Stade Rennais est une priorité madrilène depuis longtemps, au point d'avoir fait plusieurs fois la Une des plus grands quotidiens espagnols. Et alors que le Mercato hivernal se profile, le club breton pouvait nourrir la crainte légitime de voir le Real Madrid lancer les premières offensives. Mais le Stade Rennais peut souffler, un sursis de six mois minimum semble acté.

Zidane ne tentera pas Camavinga cet hiver

Le quotidien AS a en effet assuré que Zinédine Zidane ne comptait pas changer son effectif d'un iota cet hiver. Aucun renfort n'est attendu, ni aucun départ souhaité. Ce que le coach a d'ailleurs confirmé devant la presse, même s'il s'est montré lucide sur le fait que certaines envies de départ ne seraient pas forcément simples à contrecarrer.

« Je compte sur tous mes joueurs. Ce sont des joueurs madrilènes. Je ne me demande pas s'ils veulent partir ou pas, je ne peux pas le contrôler. Ce que je peux dire, c'est qu'ils sont très impliqués, ils s'entraînent très bien », a assuré le technicien madrilène.