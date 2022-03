Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Rennes : Gomis – H.Traoré (cap.), Omari, Aguerd, Meling – Bourigeaud, Santamaria, J.Martin, Terrier – Laborde, Guirassy.

Angers : Petkovic – Ba.Mendy, I.Traoré (cap.), Ebosse – Ounahi, Bentaleb, Mangani, S.Doumbia – Fulgini – Jakolis, Boufal.