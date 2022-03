Rennes – Angers, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Bonnes nouvelles pour Bruno Genesio qui, après avoir compté sept absents à Montpellier vendredi dernier, récupère Lorenz Assignon et Flavien Tait. Il reste encore cinq joueurs à l'infirmerie mais aucun titulaire potentiel...

Les absents du côté de Rennes : Salin, Gélin, Ugochukwu, Badé, Sulemana(blessés).

Tait et Assignon de retour

En face, Gérald Baticle devra faire sans Mohamed-Ali Cho, suspendu pour un match du fait de son coup de sang face à Lens dimanche dernier, et sans Jimmy Cabot, opéré cette semaine et absent six semaines.

Les absents du côté d'Angers : Cho (suspendu), Cabot (blessé).

Rennes : A.Gomis - H.Traoré (cap.), Omari, Aguerd, Truffert - Santamaria, Martin, Majer - Bourigeaud, Laborde, Terrier.

Angers : Mandréa - Mendy, I.Traoré (cap.), Ebosse - Pereira Lage, Bentaleb, Mangani, Doumbia – Ounahi - Fulgini, Boufal.