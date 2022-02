Rennes - Brest, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Beaucoup d'absents pour Bruno Genesio qui doit toujours faire sans ses Sénégalais Hamari Traoré et Alfred Gomis. Romain Salin et Flavien Tait sont incertains, Jérémy Gélin, Jérémy Doku et le jeune Ugochukwu sont sur le flanc. Respectivement pour trois et six semaines.

Les absents du côté de Rennes : H.Traoré, A.Gomis (CAN), Salin, Gélin, Ugochukwu, Doku, Tait(blessés).

Belaïli première dans un derby ?

Star de la fin du Mercato et remplaçant de Romain Faivre parti à Lyon, Youcef Belaïli pourrait faire ses débuts avec Brest. Au rayon des absents, on retrouve Lucien Agoumé (suspendu) ainsi que le gardien Sébastien Cibois et l'ailier Romain Del Castillo.

Les absents du côté de Brest : Agoumé (suspendu), Cibois, Del Castillo (blessés).

Rennes : Alemdar - Assignon, Omari, Aguerd, Truffert - Bourigeaud (cap.), Martin, Majer - Sulemana, Laborde, Terrier.

Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet (cap.), Hérelle, Duverne - Belaïli, Magnetti, Belkebla, Honorat - Le Douaron, Mounié.